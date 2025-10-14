◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月13日ミルウォーキー）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が13日（日本時間14日）、ブルワーズとのリーグ決定優勝シリーズ（NLCS）第1戦にリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）5試合目の登板で初めての失点を喫した。大事なマウンドを託された。先発・スネルが8回1安打無失点と好投。佐々木はスネルの後を受け、2―0の9回からマウンドに上がった。ま