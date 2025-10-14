阿部俊子文部科学相は14日の閣議後記者会見で、公明党の連立離脱による高校授業料無償化への影響に関し「協議が進まなくなるという話では必ずしもない。受験生が不利益を被ることがないよう協議が進められることを期待する」と述べた。