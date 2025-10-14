大学三大駅伝の開幕戦、出雲駅伝が10月13日行われ、初出場の新潟大学が力走しました。13日、島根県でスタートした出雲駅伝。県勢では新潟大学が出場しました。今年7月に行われた北信越地区の予選会で長野県の信州大学についで2位に入り、37回大会にして初出場となった新潟大学。1区では学生ハーフマラソンで北信越記録を樹立した中戸元貴が力走するも、後半スピードを上げた先頭集団につききれず、16位でタスキ