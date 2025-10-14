一連の国内の政治状況を受け、連休明けの日経平均株価は一時700円以上値下がりしました。26年続いた連立が解消され、政治の行方はどうなるのか。市場では見極めようとする動きが強まっています。担当者「政局の不透明感から売りが出ている」先週の取引終了後に公明党の連立離脱が決まり、次の政権をめぐる動きが不安定になっていることから、先週まで膨らんでいた“高市トレード”が巻き戻されています。日経平均株価は、先週末か