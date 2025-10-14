オリックスは１４日、育成のジャリッド・デール内野手＝メルボルン・エイシズ＝が、１３日に離日したことを発表した。球団は契約延長のオファーを出す方針。ＫＢＯフォールリーグに参加するため、韓国・釜山へと出発した。オーストラリア出身の右打者は今季、２月の宮崎キャンプにテスト生として参加し、育成契約を締結。ウエスタン・リーグでは主に二遊間を守り、４１試合で打率２割９分７厘、２本塁打、１４打点を記録してい