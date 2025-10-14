◆第２８回富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）の地力を信頼する。前走の安田記念は、レース中に左第４中手骨を骨折。踏ん張りが利かない状況のなかでも、上がり３ハロン３３秒９で３着まで追い上げてきたところに、改めて強さを感じた。夏場を治療と休養に充て、９月１５日から乗り込みを開始。坂