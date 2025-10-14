こんにちは、新潮社校閲部の甲谷です。今回もクイズから。次に挙げるのは、どれも時代小説でよく出てくる言葉です。それぞれ、一般的に何と読むでしょうか？3番と4番は、辞書上では2つの読みがあります。1.床几2.旅籠3.（髪型の）月代4.匕首5.裃【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう思えば29回目この連載も29回目となりました。半年以上も原稿を書き続けてきたのかと思うと感慨