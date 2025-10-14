自民党総裁選で争点の一つとなった外国人政策。日本の総人口における在留外国人の比率は昨年末で3％に達し、今後も増加が見込まれる。そんな日本の“未来像”ともいえるのが、住民の5人に1人が外国人の群馬県大泉町だ。人口4万人ほどのこの町は先の参院選で参政党候補が得票数1位になったことでも注目を集め、在留外国人と地元住民の間のひずみが明らかになりつつある。「共生社会」の最前線で何が起こっているのか、大泉町に足