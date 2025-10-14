アジア株香港株反発も上値重い、米中懸念緩和も警戒感残る中国は米国と最後まで戦う 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 25921.39（+31.91+0.12%） 中国上海総合指数 3916.28（+26.78+0.71%） 台湾加権指数 27427.39（+503.97+1.87%） 韓国総合株価指数 3618.80（+34.25+0.96%） 豪ＡＳＸ２００指数 8881.20（-1.60-0.02%） アジア株は軒並み上昇、前日の米株反発を受け買い優勢