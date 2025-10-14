【前後編の後編／前編を読む】娘を亡くしたはずの家に並ぶ真新しい絵本、子供靴、歯ブラシ…“開けてはいけない部屋”に触れられた母の豹変これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。 今回話を聞いたのは、埼玉県の某所で夫と娘と暮らす50歳の珠美さん（仮名）。近所に住む1つ年上の従姉には、珠美さんの子と同い年の娘がいたが、4歳の頃、