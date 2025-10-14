14日、国民民主党の玉木雄一郎代表が「政権交代の必要性」に言及した。【映像】玉木代表が「微妙な民意」と発言した瞬間政権交代を起こす必要性について会見で問われた玉木代表は以下のように答えた。「今までと違っていろいろなパターンがあり得る。選挙を通じて示される民意は重要だと思うが（現状は）『微妙な民意』だ。自民党・公明党に過半数を与えないということも民意。複数の政党が生まれているのもまた民意だ。選挙と