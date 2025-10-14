【ソウル共同】北朝鮮との対話再開を目指す韓国の李在明政権は14日、尹錫悦前政権下で縮小、廃止された南北会談や平和交流を担当する統一省の関連組織を復活させる組織改編案を発表した。北朝鮮の人権を担当する部署は縮小する。南北協力事業である開城工業団地関連の担当組織も再設置。統一省の定員も増員する。