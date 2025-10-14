【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ブラジル代表（10月15日／東京スタジアム）【映像】衝撃！ブラジル代表、韓国戦の全5ゴールサッカー日本サッカー代表は10月14日、国際親善試合でブラジル代表と東京スタジアムで対戦する。この試合のスタメンを読み解きたい。10日のパラグアイ戦（2−2のドロー）から中3日で、移動も大阪−東京で最小限、そして過去に一度も勝ったことがない（2分11敗）王国ブラジルとの貴重なテス