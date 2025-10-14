葵わかな＆神尾楓珠のW主演でおくる10月クール新ドラマ「すべての恋が終わるとしても」(毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット)。ついに10月12日(日)に第1話が放送に！ 高校の卒業式の日に付き合い始め、別々の美大に進学した由宇（葵わかな）と真央（神尾楓珠）。遠距離恋愛でなかなか会えないながらも幸せに過ごしていた日常が一変、大学４年生で突然の別れを迎えた二人が、３年後、偶然の再