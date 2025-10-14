育児をするための育休。にもかかわらず、なぜか資格の勉強をしている旦那さんもいるようで？今回は、そんな旦那さんに待ち受けていた試練をご紹介します。親としての資格すら…「妻の出産を機に、育休を1年とりました。最初は育児する気満々だったけど、妻のこだわりがすごくて。僕が何をしても文句を言われるし、子どもと妻の二人だけの世界って感じで、次第に頼まれたことしかやらなくなりました。とはいえ、せっかくの休みだ