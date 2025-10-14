14日朝、能代市の中学校の生徒が敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、14日午前8時20分ごろ、能代市扇田字東扇田の能代東中学校のテニスコートにクマ1頭がいるのを生徒が校舎の中から目撃しました。クマの体長は約80センチです。警察が、パトカーで現場付近の警戒広報を行い、注意を呼びかけています。