「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１１時現在で、ラクスルが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でラクスルは３日続落。同社はネットで印刷物を注文できるサイトを運営する。先月発表した通期決算は好調で、今期も引き続き高成長路線を維持する見通しを示したものの、好材料出尽くしとの見方もあって決算発表後に株価は下落基調に。足もと下値を探る展開に