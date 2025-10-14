・レアアース関連が一斉高、中国のレアアース輸出規制の動き再燃で投資資金誘導 ・内海造がＳ高カイ気配、円安効果で２６年３月期業績予想を上方修正 ・アイドマＨＤは急反騰し年初来高値、２６年８月期は連続最高益更新へ ・アサカ理研が一時１９％の急騰で一気に新値街道突入、貴金属市況高が投資資金の攻勢呼び込む ・技研製が急反騰、１３８万株を上限とする自社株買い発表と今期２ケタ営業増益見通しを好感