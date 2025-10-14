FC町田ゼルビアは14日、MF高崎天史郎(19)が海外移籍を前提としたトレーニング参加のため、チームを離脱すると発表した。今後に関しては正式に決定次第、改めて報告するという。高崎は昨年にQUON FDから入団し、今年4月から6月までSHIBUYA CITY FC(関東リーグ)に育成型期限付き移籍。町田での通算出場は昨季ルヴァンカップの1試合となっている。