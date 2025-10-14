川崎フロンターレは14日、MF大島僚太とDF三浦颯太のケガについて公式サイトで報告した。両選手は8日に行われたルヴァンカップ準決勝第1戦・柏レイソル戦で負傷。大島は左長内転筋肉離れ、三浦は左ハムストリング肉離れと診断された。今季J1リーグ戦では、大島が中盤で4試合に出場。三浦は左サイドバックとして23試合に出場していた。