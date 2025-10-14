ハンドストラップ/ロープ編み ブラウン エレコム株式会社は、富士フイルムのインスタントカメラ「instax “チェキ”」での利用を想定したカメラケースなどを10月中旬に発売する。 Instax miniシリーズ専用カメラケース instax miniシリーズを収納できる専用ケース。内部にカメラを固定するメッシュオープンポケットを備えた。instax mini 12/40/41/90/99/EVOに対応する。