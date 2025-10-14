ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ [東証Ｇ] が10月14日昼(11:30)に決算を発表。25年8月期の最終損益(非連結)は17.8億円の赤字(前の期は18.2億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、26年8月期は19.6億円の赤字に赤字幅が拡大する見通しとなった。3期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の最終損益は3.8億円の赤字(前年同期は6.5億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 株探ニュース