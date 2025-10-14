BE:FIRSTが、10月29日にリリースする初のベストアルバム『BE:ST』のリード曲が、The Jackson 5「I Want You Back」のリメイクカバーに決定したことを発表した。本楽曲は『BE:ST』のリリースより一足先となる10月27日に先行配信される。◆BE:FIRST 動画初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、スト