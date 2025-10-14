今季未勝利ながら、17試合に出場して予選通過が15回、トップ10が5回と安定した成績を残し、賞金ランキング9位につけている堀川未来夢。平均ストロークが5位の堀川は、パー3を得意としており、パー3でのバーディ率が2位。ドライビングディスタンスが99位と、飛距離が出る方ではなく、パー3のティーショットでは他の選手よりも長めの番手を持つことが多い中、どういったポイントを強みにしてス