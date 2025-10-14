14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ13541829.6 39030 ２. 日経Ｄインバ 2560241.06768 ３. 野村日経平均 18890 147.7 49370 ４. 日経ベア２ 1558179.4 166.2