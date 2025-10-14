観光庁の定める「ＤМО・観光地域づくり法人」に、札幌観光協会が登録されました。札幌の観光事業の司令塔として、観光客の誘致や地域活性化を目指します。（北海道運輸局井上健二局長）「登録ＤМОとして登録したことを証する。おめでとうございます」（札幌観光協会笹原晶博会長）「ありがとうございます」札幌観光協会が登録を受けたＤМО・観光地域づくり法人は、地域の観光振興を推進するための組織です。観光戦略の作