国民は自民・公明とも個別に会談立憲民主党の安住幹事長と日本維新の会の中司幹事長、国民民主党の榛葉幹事長は、臨時国会での首相指名選挙を巡り、１４日午後に国会内で会談する。野党の首相候補として国民民主の玉木代表への一本化を視野に協議するとみられ、３党が玉木氏で一致する機運を醸成できるかが焦点となる。会談では、立民の野田代表が呼びかけている維新、国民民主との３党党首会談に向けた論点などを協議する見通