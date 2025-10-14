21日放送のNHK『うたコン』は、“私の想い出のうた”をテーマに、豪華出演者が思い入れのある名曲を披露する。【写真】『うたコン』初登場で新曲も披露するMrs. GREEN APPLEオープニングは堺正章がザ・スパイダースの代表曲「あの時君は若かった」を披露。天童よしみが敬愛する美空ひばりの「真赤な太陽」をそれぞれ熱唱する。ギター演奏には、ブルー・コメッツの三原綱木、Rockon Social Clubの成田昭次、岡本健一が加わり、