大阪メトロ夢洲駅を利用し、万博会場へ向かう人たち＝4月、大阪市此花区の夢洲大阪メトロは14日、大阪・関西万博の会場に直結する中央線夢洲駅の乗降人員が今年4月13日の開幕から今月13日の閉幕までの速報値で計約4千万人に上ったと発表した。1日平均は約21万7千人だった。中央線は万博会場の人工島・夢洲につながる唯一の鉄道路線で、会期中は来場者輸送の7割を担う大動脈となった。新交通システムのニュートラムも含めた大