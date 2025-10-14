ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiroが13日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の山本舞香（28）の誕生日に写真を添えて感謝と祝福の言葉をつづった。【写真】「しっかり支えあってるお二人素敵です」Hiroが投稿した“ラブラブ”手つなぎショットHiroは「誕生日おめでとう。いつも支えられてます。@yamamotomaika_official」とつづり、2人とみられる仲むつまじく手をつないだ写真をアップした。この投稿に2人