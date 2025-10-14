「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ブルワーズ−ドジャース」（１３日、ミルウォーキー）７回戦制の第１戦が行われ、ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。七回の第で打席で一ゴロに倒れ、今季ワーストの１５打席連続無安打となった。１−０の七回１死走者なし。２ボールからの３球目、内角低めのシンカーを引っ張った強い打球は一塁手の正面をつくゴロとなった。大谷の安打は６日のフィリーズとの地区シリ