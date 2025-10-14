トランプ大統領は１３日、米国が仲介したパレスチナ自治区ガザでのイスラエルとイスラム組織ハマスの和平案を巡り、ハマスの武装解除などを含む「第２段階」が始まったと述べた。一方、ハマスはガザでの支配力回復を図っており、対抗勢力と抗争を続けている。イスラエル国防軍の准将は、停戦を維持するためには、ガザ地下トンネルの撤去が最優先事項になると警告した。米紙ニューヨーク・ポストが１３日、報じた。イスラエル