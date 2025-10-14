【漫画】本編を読む大きな口で幸せそうに食べる姿がなんとも愛らしいハムスター・ぱくハム。『ぱくぱくハムハム』は、ぱくハムを主人公に、日々のささやかな幸せや、少しモヤモヤする出来事を、カラフルで緩やかなタッチで描き出す。ぱくハムがとてもおいしそうに食べ物を食べる様子も見どころで、読んでいるとついお腹が空いてしまう。おいしいものを食べる喜び、家族や仲間と過ごすあたたかな時間。時には落ち込むぱくハムの