ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦を行った。4回にまさかの“中ゴロ併殺”で先制機を逃したが、6回にフレディ・フリーマン内野手のソロ本塁打で先制。先発左腕のブレイク・スネル投手も7回まで無失点の快投を披露し、ネットでは賛辞が相次いだ。敵地に充満する嫌なムードを振り払ったのは、フリーマンだった。6回1死から