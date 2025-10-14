２０２６年北中米Ｗ杯アフリカ予選が１３日（日本時間１４日）、各地で行われ、Ｄ組ではカボベルデがホームでエスワティニを３―０で下しＷ杯初出場を決めた。７勝２分け１敗の勝ち点２３で２位カメルーンに４差をつけて首位を確定させた。カボベルデはアフリカ北西沖にある島国。外務省基礎データによると面積４０３３平方キロメートルで滋賀県程度の大きさ。人口５９万９０００人で、１８年ロシアＷ杯に出場したアイスランド