マリナーズは１３日（日本時間１４日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ＡＬＣＳ＝７回戦制）第２戦を中軸の一発攻勢で１０―３と大勝し、２連勝を飾った。初回、先頭から連続死四球で無死一、二塁で３番ロドリゲスは右腕イエサベージの得意球、落ちなかったスプリットを左翼ポール際に運び、幸先よく３点を先制。中継局米ＦＯＸの解説者は「おそらく彼がこれまで投げてきた中で、一番