【モデルプレス＝2025/10/14】元乃木坂46で女優の山下美月が10月13日、自身のInstagramを更新。パリでのオフショットを公開した。【写真】山下美月「女神」「スタイル抜群」美ウエスト見せコーデ◆山下美月、ウエストチラ見せオフショット公開以前の投稿で「Roger Vivierの展示会にご招待いただきパリへ行っていました」と明かしていた山下はこの日、パリでのオフショットを公開。黄緑色のバッグとパンプスを差し色に使い、全身黒