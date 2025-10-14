ミュージシャン・忌野清志郎さんを描く初のドキュメンタリー映画が制作されることが決まった。2026年秋の公開を予定している。【写真】まさに「KING OF ROCK」な忌野清志郎さんRCサクセションと清志郎さんのデビュー55周年となる今年は数々の記念企画が行われており、本作はその集大成ともいえる。RCサクセションのメンバーとしてデビューし、数々の名曲を産み出してきた清志郎さん。ライブパフォーマンスでも数々の伝説を創