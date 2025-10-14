スウェーデンが予選敗退の危機プレミアリーグ史上最高額の1億2500万ポンド（約255億円）で今夏にリバプールに加入したFWアレクサンデル・イサクらを擁するスウェーデン代表が2026年ワールドカップ（W杯）欧州予選で大苦戦を強いられている。欧州予選のB組を戦うスウェーデンは現地時間10月13日にはコソボ代表と対戦し、0-1で敗れた。これで通算1分3敗。残り2試合で首位スイスとの勝ち点差は「9」に広がったため、本戦ストレー