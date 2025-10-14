豪州、エクアドルがポイント加算で猛追パラグアイ戦未勝利なら致命傷の可能性サッカー韓国代表が、FIFAランキングでアジア4位に転落する危機に瀕している。10月10日に行われた国際親善試合でブラジル代表に0-5と大敗したことが響き、ワールドカップ（W杯）の組み合わせを左右する重要なポジションが揺らいでいる。韓国メディア「スターニュース」は「W杯本大会の組分け抽選で活用される『ポット2』の確保さえも危険な状態だ」