日本サッカー協会は１４日、１１月１４日に愛知・豊田スタジアムで行われる日本代表の国際親善試合のＴＢＳ系列での全国生中継が決定したと発表した。午後７時２０分キックオフで、対戦相手はＦＩＦＡランキング７５位のガーナで調整されている。