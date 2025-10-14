巨人・長野久義外野手の引退のニュースを聞いて、寂しさを感じた。同時に、「やっぱりか」とも思った。今年の夏、「かっこいい写真、たくさん撮っておいてね」と言われた。あまり撮られたがらない選手だと思っていたから驚いたし、そろそろなのかな―そんな予感がした瞬間でもあった。グラウンド上では、感情を大きく表に出すタイプではない。それでも、ヒットを打った瞬間や、味方の好プレーに見せる野球少年のような笑顔は