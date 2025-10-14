Ｊ１川崎は１４日、ＤＦ三浦颯太、ＭＦ大島僚太の診断結果をそれぞれ発表した。ともに８日に行われたルヴァン杯準決勝第１戦・柏戦で負傷した。今季リーグ２３試合に出場する左サイドバックの三浦は「左ハムストリング肉離れ」。８日の試合で、６月２９日以来の復帰戦となった大島は「左長内転筋肉離れ」と診断された。