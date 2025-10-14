中国税関が国家主権と領土保全を脅かすとして台湾を独立国と表記した地図6万枚を摘発し、押収した。中国海関総署（関税庁）は13日、公式WeChatで、青島税関に所属する黄島税関の職員が輸出物品検査の過程で「中国台湾地域」を独立国と表記した地図6万枚を押収したと明らかにした。当局はこの地図について「自然資源部が発給した地図検討番号がなく、中国台湾省を（国家と）誤って表記している」とし「南海の島・釣魚島・赤尾嶼など