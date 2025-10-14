米国で約5．8キログラムの超優良児が生まれた。この病院で過去3年間に生まれた赤ちゃんの中で最も重い赤ちゃんだという。オンライン上では母親に向けた祝福メッセージが続々と寄せられている。米国ニューヨーク・ポストによると、母親のシェルビー・マーティンさんがソーシャルメディアにシェアした動画が拡散しているという。報道によると、マーティンさんはテネシー州ナッシュビルにあるトライスター・センテニアル女性病院で帝