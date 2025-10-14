１３日、マハマ氏（左）と握手を交わす李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京10月14日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は13日午後、世界女性サミット出席のため訪中したガーナのマハマ大統領と北京の釣魚台国賓館で会談した。１３日、マハマ氏と会談する李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）