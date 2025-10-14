岡山・中区赤坂本町13日 13日夕方、岡山市で住宅2軒が全焼し、現場近くの病院の患者約150人が一時避難しました。 13日午後6時過ぎ、岡山市中区赤坂本町で住宅の車庫から火が出ているのを通行人が気付き、119番通報しました。火は近くの住宅に燃え広がりました。 現場の近くにある岡山協立病院は、延焼の可能性があるとして患者約150人を病院内の安全な場所に避難させました。 （岡山協立病院／角南和治 院長