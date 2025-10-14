〈「反省してない」「いちばん割のいい仕事」32歳女性が“2度も逮捕”されているのに「立ちんぼ」をやめない理由〉から続く新宿で4年以上「立ちんぼ」を続けている未華子（仮名、32歳）。清潔な身なりで西新宿のマンションに暮らし、月50〜100万円を稼ぐが、2021年に2度、売春防止法違反で逮捕された。《衝撃写真…》「白髪まじり」「シワを隠せないハダカ」はどう見ても60歳以上…新宿で「立ちんぼ」を続ける“年齢不詳の老女”