イオンは、10月の3R推進月間に合わせ、10月3〜5日の3日間、環境配慮型商品や環境をテーマとした商品・サービスの価値を伝える取り組みとして、グループ21社・約4000店舗で「えらぼう、未来につながる今を」フェアを開催した。2日にイオンレイクタウンmori（埼玉県越谷市）で実施した取材会では、イオン商品調達の白塚康浩社長、テーブルマークの松田要輔社長らが出席。白塚社長は開会あいさつで、「日々何気なく手に取る商品が地球