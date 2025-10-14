「円山応挙―革新者から巨匠へ」展示風景。左から、伊藤若冲《竹鶴図屏風》寛政2年（1790）以前個人蔵円山応挙《梅鯉図屏風》天明7年（1787）個人蔵（ライター、構成作家：川岸 徹）江戸時代後期に活躍した絵師・円山応挙。多くの弟子に慕われ、円山四条派を形成した応挙の画業を、数々の重要作品を通して辿る特別展「円山応挙―革新者から巨匠へ」が東京・三井記念美術館で開幕した。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]